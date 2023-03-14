Adıyaman'da 1000 aile için konteyner kent yapılıyor Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1000 ailenin kalacağı konteyner kent oluşturuluyor.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin yaralarını sarıyor.

Tüm yurt bu zor süreçte tek yürek oldu ve depremzedelerin yanında yer aldı.

11 ili etkileyen depremin ardından evleri yıkılan ve zor durumda kalan depremzedeler için çadır ve konteyner kent yapımları da sürüyor.

Bölgeye 1000 konteyner kuruluyor

Bu kapsamda depremden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi 2. Etap Toki Konutları'nın yanındaki boş alanda, afetzedelerin yerleştirileceği 1000 konteynerlik sahanın altyapısı tamamlandı.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Tokat, Altınordu ve Esenler belediyelerinin destekleriyle getirilen konteynerler, alana yerleştiriliyor. Alanda çocuk oyun parkı da bulunuyor.

İlçedeki çalışmaları koordine eden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Gölbaşı'nda enkaz kaldırma çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

1000 konteynerlik sahanın altyapısı tamamlandı

Hatipoğlu, öncelikli olarak acil yıkılması gerekli binalarda çalışma yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Diğer yandan konteyner kent oluşturma sürecimiz devam ediyor. İlk etapta 1000 konteynerlik sahanın altyapısı tamamlandı. Gelen konteynerler konuldukça vatandaşlarımızı arıyoruz. Şu anda 180 civarında vatandaşımızı yerleştirdik öncelik sırasına göre."

Sosyal marketler vatandaşa hizmet veriyor

Alternatif sahalarla ilgili hazırlıkların devam ettiğini anlatan Hatipoğlu, köylere hasta ve yatalak ile yaşlı vatandaşlar için konteyner göndermeye başladıklarını da söyledi.

Hatipoğlu, Altınordu Belediyesinin Harmanlı beldesinde 50 konteynerlik alan için çalışmaları sürdürdüğünü, Tokat Valiliğinin 4 ve Esenler Belediyesinin 1 sosyal marketinin vatandaşlara hizmet verdiğini kaydetti.