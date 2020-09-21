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    Adıyaman'da 104 yaşındaki Beyaz Nine, koronaya meydan okudu

    Koronavirüs tanısı konularak yoğun bakıma alınan Beyaz Kaplan, 19 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 14:33
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    Adıyaman'da 104 yaşındaki Beyaz Nine, koronaya meydan okudu

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, 2 Ekim günü rahatsızlanınca Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Hastanede koronavirüs testi yaptıran Beyaz Kaplan'ın sonucu pozitif çıktı.

    VİRÜSÜ YENDİ

    Sonucun ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kaplan, 19 günlük tedavinin ardından dün sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

    Hastane Başhekimi Selim Kuşağlı, "Beyaz Kaplan hanımı tedavisinin ardından taburcu ediyoruz. Bizler yöneticisinden doktoruna, hemşiresinden sağlık memuruna, tıbbi sekreterinden temizlik personeline kadar özveri ile sizlerin sağlığı için görevimizin başındayız. Sizler de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bizlere lütfen yardımcı olun” dedi.

    Adıyaman da 104 yaşındaki Beyaz Nine, koronaya meydan okudu #1

    Adıyaman da 104 yaşındaki Beyaz Nine, koronaya meydan okudu #2

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