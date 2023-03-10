Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri'de depremler yaşandı Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, bölgede artçılara sebep oluyor. Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri'de 4'ten büyük artçılar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından 11 ili kapsayan bölgede artçılar devam ediyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde artçı bir deprem gerçekleşti.

Depremin şiddeti 4.5

AFAD'ın verdiği bilgiye göre deprem 4.5 şiddetinde ve yerin 9.6 km derinliğinde gerçekleşti. Depremin saati ise 21.55 olarak açıklandı.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

Malatya'da 1 bina yıkıldı

Malatya'da Battalgazi Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir kısmı yıkılan bina, yaşanan depremin ardından tamamen yıkıldı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yıkılan binanın olduğu alana gelerek inceleme yaptı.

Arama-kurtarma ekipleri tamamen yıkılan binada inceleme yaptı.

Binanın altında dükkanların olduğu ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir kısmının yıkıldığı bildirildi.

Adıyaman'da olumsuz bir durum yok

Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal'ın yaptığı açıklamaya göre depremin meydana geldiği bölgede şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı.

Gaziantep 4.1 ile sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bugün saat 00.08’de 4.1 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli'ye göre 3.9 büyüklüğünde

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi olarak açıkladı. Rasathane depremin 3.9 büyüklüğünde ve 7.1 km derinlikte olduğunu bildirdi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum ihbar edilmedi.

En büyüğü Kayseri'de

Kayseri de sabaha doğru sallandı. İnsanlar yataklarından kalkıp korkudan dışarı çıktı.

Çevre iller de hissetti

Depremin etkilediği 11 ilden olan Kayseri'nin Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesi'nde, saat 05.28'de, Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.9 büyüklüğünde bir artçı deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 6.1 km olarak belirtildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD 4.8 dedi

AFAD'a göre ise deprem 4.8 büyüklüğünde ve yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

"İlk bilgilere göre olumsuz bir durum yok"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş olsun Kayseri’m. İlk belirlemelere göre merkez üssü Hacılar olan 4.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmî açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun."

"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"

AFAD da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda şöyle denildi: