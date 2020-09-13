Adıyaman’da akrabalar arasında cenaze defni kavgası: 6 yaralı, 5 gözaltı

Ölen bir kadının cenazesinin defni nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Kamile Kutlu (58) sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kutlu'nun vefat haberinin ardından çok sayıda yakını hastaneye geldi.

TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRİNE GİRDİLER

Cenaze morgdan alınmadan önce, kadının kendi ve eşinin akrabaları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Adıyaman'da cenazeyi kim defnedecek kavgası VİDEO





6 KİŞİ YARALANDI, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken polis, havaya ateş açıp, biber gazı sıkarak kavgayı sonlandırdı.

Kavgada yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alınırken, olaya karışan 5 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.