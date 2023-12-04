DHA
Husumetli kavgasına son örnek Adıyaman'da yaşandı.
Dün akşam Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olan B.E. ve A.K., yolda karşılaşınca tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, B.E., belinden çıkarttığı tabancayla A.K'ye ateş etmeye çalıştı.
Kavga kamerada
Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Kavga, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
2 şüpheli yakalandı
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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