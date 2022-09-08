Adıyaman'da çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı.
- 08.09.2022 - 17:28
- Güncelleme : 08.09.2022 - 17:39
Akşam saatlerinde Adıyaman'ın Hocaömer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.
1 kişi yaralandı
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek ayırdı. Kavgada başından yaralanan Aziz Hazar (46) hastaneye kaldırıldı.
2 şüpheli gözaltında
DHA'nın haberine göre, kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada kavga, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.