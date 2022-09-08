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    Adıyaman'da çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu

    Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı.
    • 08.09.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:39
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    Adıyaman'da çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu

    Akşam saatlerinde Adıyaman'ın Hocaömer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

    1 kişi yaralandı

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek ayırdı. Kavgada başından yaralanan Aziz Hazar (46) hastaneye kaldırıldı.

    2 şüpheli gözaltında

    DHA'nın haberine göre, kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada kavga, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Adıyaman da çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu #1

    Adıyaman da çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu #2

    Adıyaman da çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu #3

    Adıyaman da çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu #4

    Adıyaman da çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu #5


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