Adıyaman'da çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Adıyaman'ın Hocaömer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

1 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek ayırdı. Kavgada başından yaralanan Aziz Hazar (46) hastaneye kaldırıldı.

2 şüpheli gözaltında

DHA'nın haberine göre, kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada kavga, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

















