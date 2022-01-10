Atatürk Barajı göletinde, 30 kiloluk dev turna balığı ağlara takıldı. 1 metre 20 santim uzunluğundaki turna balığı, vatandaşların ilgisini çekti.

Adıyaman Atatürk Barajı göletinde bir balıkçı, 1 metre 20 santim uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında turna balığı yakaladı.

Yakalanan dev turna balığı, kent merkezinde faaliyet gösteren Mustafa Kaplan isimli balıkçının iş yerinde sergilendi.

1 METRE 20 SANTİM

30 kilo ağırlığında 1 metre 20 santim uzunluğundaki turna balığı, vatandaşların ilgisini çekti.

Turna balığının belirli dönemlerde görüldüğünü dile getiren Mustafa Kaplan, “Bu balığımızı balıkçı arkadaşlarımız yakaladı. 1 metre 20 santim üzerinde, 30 kilogram civarında. Atatürk Barajı’nda mevsimine göre çıkıyor. Her zaman çıkmayabiliyor. Sonbaharda ve bu mevsimde ortaya çıkıyor. Atatürk Barajı’nın ilk balığıdır, orijinaldir. Sizin de gördüğünüz gibi çok nadir çıktığı için bizler de tezgahımızda Adıyaman halkı için sergiliyoruz. Gelen vatandaşlar hem bakarlar hem de alıcı olurlar. Tabii ki merak ediyorlar, sabahın erken saatlerinde normalde kimse olmaz ama insanlar gelip bakıyor.” dedi.

Adıyaman’da dev turna balığı VİDEO



“LEZZETLİ VE KILÇIKSIZ BİR BALIKTIR”

Turna balığını görmek için gelen vatandaşlardan Ziya Gül, “120 santim boyunda 30-35 kilo ağırlığında Adıyaman, Fırat balığıdır, Turna balığı. Lezzetli ve kılçıksız bir balıktır. Bizler de merak edip geldik, talibiz. Atatürk Barajı’nda çıkıyor.” diye konuştu.