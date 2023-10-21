Adıyaman'da feci kaza: 10 yaralı Adıyaman'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Adıyaman'da Leyla D. idaresindeki 02 ABE 946 plakalı otomobil, Serkan S. idaresindeki 25 ABM 659 plakalı hafif ticari araç ile Selahattin Y. idaresindeki 02 BJ 995 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Kahta karayolu 10'uncu kilometresinde çarpıştı.

Yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada 3 aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)