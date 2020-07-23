Adıyaman’da hatalı basım 50 lira için rekor fiyat talebi

Otopark işletmecisi, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL’ye satmak için koleksiyoncuları bekliyor.

Adıyaman’da Murat Kuştepe isimli otopark işletmecisi, bir müşterisi tarafından otopark ücreti olarak verilen 50 TL'yi sahte zannetti.

Paranın üzerindeki hatayı fark eden işletme sahibi, bankaya götürdü. Kuştepe, bankada cihaz ve mavi ışık testine tutulan 50 TL’lik banknotun sahte olmadığını, basım hatası olduğunu öğrendi.

1500 KATI FİYATA SATIŞA ÇIKARDI

İnternetten hatalı basılmış paralar ile ilgili araştırma yapan ve koleksiyoncuların bu tür banknotları satın aldığını öğrenen Murat Kuştepe, 50 TL’yi kendi değerinin bin 500 katı fiyata satışa çıkarttı.

“KOLEKSİYONCULARI BEKLİYORUM”

Koleksiyoncuların tekliflerine açık olduğunu belirten Murat Kuştepe, “Adıyaman’da otopark işletmecisiyim. Müşterilerle her zaman para alışverişinde bulunuyorum. Akşam paraları sayarken 50 TL’de bir farklılık olduğunu gördüm. Baktığımda ilk başta sahte zannettim. Sabah bankaya gittim. Bankadaki arkadaşlar sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Parayı ilk başta para sayma makinesinden geçtiler. Para cihazdan geçti. Kalemle, mavi ışıkla kontrol ettiler paranın bana gerçek olduğunu, baskı hatası olduğunu söylediler. Daha önce haberlerde görmüştüm. Bunlara koleksiyoncuların büyük bir ilgisi varmış. Bundan dolayı bir ilgi olursa koleksiyoncuları Adıyaman’a bekliyorum. İnternetten gördüğüm fiyat 75 bin 80 bin TL civarında, öyle bir teklif olursa değerlendiririz. Koleksiyoncuları Adıyaman’a bekliyorum.” ifadelerini kullandı.