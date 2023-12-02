İHA
Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde Kargalı köyünde, iki aile arasında hayvan alacak verecek meselesi yüzünden başlayan sözlü sataşma kavgaya dönüştü.
Yedi kişi bıçaklı kavgada yaralandı
Kavganın büyümesinin ardından M.Ö., H.Ö., N.Ö., M.Ö. H.V.Ö. N.Ö. ve C.Ö. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Dört kişi gözaltında
Olayın ardından Kargalı Köy Muhtarı H.V.Ö. ile birlikte 4 şahıs gözaltına alındı.
Olayın meydana geldiği Kargalı köyünde ve Besni Devlet Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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