Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi, gören herkesin dikkatini çekti.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman'ın Koçali köyü yakınlarında görüldü.

Gece vatandaşlar tarafından fark edilen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi, birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor.

'ÜSTÜN SIÇRAMA' YETENEĞİ

Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor.

Adıyaman'da kanguru faresi görüldü ViDEO

SUSUZ YAŞAYABİLİR

Bu farenin en ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmesi. IUCN’in 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor.

Öte yandan, Adıyaman’da bugüne kadar hiç kanguru faresi görülmediği öğrenildi.