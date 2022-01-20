4 genç, yerden yüksekliği 2 metreden uzun kardan kral kobra yaptı. Kobrayı görenler hem şaşırdı hem de fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Kar ve tipi nedeniyle birçok olumsuzluğun yaşandığı Adıyaman’da bunu eğlenceye dönüştürenler de var.

Birçok kişi kardan adam ve kardan gelin yaparken, Adıyaman’da 4 genç kardan kral kobra yaptı.

Turgut Reis Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerine yapılan kardan yılan, büyük ilgi gördü.

2 METREYİ AŞTI

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın eseri olan kardan kobrayı gören kişiler, birlikte fotoğraf çektirdi.

Yerden yüksekliği 2 metreyi aşan kobranın dişleri ve gözleri de dikkatlerden kaçmadı.

“ADIYAMAN İÇİN FARKLI BİR GÖRÜNTÜ OLMUŞ”

Kardan yılan yapan kişilerden birisi olan Mustafa Serdar Çiftçi, ilk önce Karakuş Tepesi yapmayı planladıklarını ancak daha sonra fikir değiştirdiklerini belirterek, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonunda bu eseri ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Kardan yılan ile fotoğraf çektiren Kadir Can Taş ise, “Genel olarak kardan adam, kardan kadın yapıyorlar ama Adıyaman için farklı bir görüntü olmuş, güzel bir görüntü olmuş.” dedi.

Adıyaman’da kardan kral kobra yaptılar VİDEO