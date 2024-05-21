Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İHA

Adıyaman'da A.K., idaresindeki 02 ADZ 094 plakalı motosiklet ile E.T., idaresindeki 27 ABV 420 plakalı otomobil, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında çarpıştı.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.K., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)