Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Adıyaman'da A.K., idaresindeki 02 ADZ 094 plakalı motosiklet ile E.T., idaresindeki 27 ABV 420 plakalı otomobil, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında çarpıştı.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.K., yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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