Adıyaman'da sahibi tarafından 13 yerinden bıçaklanan köpeğe 150 dikiş atıldı Adıyaman'da sahibi tarafından 13 yerinden bıçaklanan köpeğin tedavisi sürüyor. Vücuduna 150 dikiş atılan köpeğin sahibi ise psikiyatri servisine yatırıldı.

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DHA

Adıyaman'da yaşanılan olay, hayvanseverler tarafından büyük tepki topladı..

Pazartesi günü gece saatlerinde Taşpınar köyünde bulunan depremzedeler için kurulan Vartana Geçici Prefabrik Konutlarında meydana gelen olayda, yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 42 yaşındaki Mustafa Ali Ü., prefabrik evin önündeki kulübede beslediği köpeğini 13 yerinden bıçakladı.

Köpeğin sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Mehmet Ali Ü.'yü gözaltına aldı.

Köpek ise belediye görevlileri tarafından Veteriner İşleri Müdürü kliniğine götürüldü.

Köpeğin sahibi psikiyatri servisine yatırıldı

Olayın ardından gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ali Ü.'nün nöbetçi hakimlik tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servisine yatırılmasına karar verildi.

150 dikiş atıldı

Tedaviye alınan ve 13 yerinden bıçakladığı belirlenen köpeğe 150 dikiş atıldı.

"Köpeğin durumu iyiye gidiyor"

Köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Işık, şunları söyledi:

Vücudunun 13 yerinde 2 ile 13 santim civarı uzunlukta yaralar tespit ettiğimiz hayvana acil müdahalede bulunduk. Ciddi anlamda kan kaybı söz konusuydu. Röntgen çekip kırık var mı diye baktık. Kırık tespit etmedik ama yaraların derinliği ve kan kaybı sebebiyle endişelendiğimizi söylemeliyim.



Köpeğimizin durumu iyiye gidiyor, yürüme konusunda kendisini toparladı, dikişleri yavaş yavaş tutmaya başladı. İnşallah 4-5 güne taburcu edeceğiz. Taburcu etmeden önce sahiplendirmeyi planlıyoruz. Sahiplendirme sonrasında gerekli takiplerimizi de yapmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)