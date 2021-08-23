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    Adıyaman'da taşlar arasına gizlenmiş tabanca ele geçirildi

    Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri taşların arasına gizlenmiş tabanca buldu.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 18:35
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 19:04
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    Adıyaman'da taşlar arasına gizlenmiş tabanca ele geçirildi

    Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kenarında oturan bir şahısın durumundan şüphelendi.

    TAŞLARIN ARASINA GİZLENMİŞ TABANCA BULUNDU

    Şahsın üst kontrolüne yapan jandarma ekipleri çevrede yaptığı aramada taşlar arasına gizlenmiş 1 adet tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 75 mermi buldu.

    Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet suçundan adli tahkikata başlanılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adıyaman da taşlar arasına gizlenmiş tabanca ele geçirildi #1

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