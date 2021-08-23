Adıyaman'da taşlar arasına gizlenmiş tabanca ele geçirildi
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri taşların arasına gizlenmiş tabanca buldu.
- İHA
- 23.08.2021 - 18:35
- Güncelleme : 23.08.2021 - 19:04
Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kenarında oturan bir şahısın durumundan şüphelendi.
TAŞLARIN ARASINA GİZLENMİŞ TABANCA BULUNDU
Şahsın üst kontrolüne yapan jandarma ekipleri çevrede yaptığı aramada taşlar arasına gizlenmiş 1 adet tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 75 mermi buldu.
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet suçundan adli tahkikata başlanılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.