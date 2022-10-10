Adnan Oktar davasında Tülay Kumaşçı'dan dikkat çeken savunma

Adnan Oktar davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Sanıklardan Tülay Hatice Kumaşçı "Benim Adnan Oktar'ı sevmem suç mu? Adnan Bey'in gücü kuvveti yerinde, ben Adnan Bey'e hayranım, aşığım" dedi.

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın 14. duruşmasına, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuksuz sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması sürdü.

Tülay Kumaşçı'dan dikkat çeken savunma

Sanıklardan Tülay Hatice Kumaşçı, savunmasında dosyada suç unsurlarının olmadığını öne sürdü.

"Adnan Oktar'ı sevmem suç mu? Ben Adnan Bey'e hayranım aşığım"

Anayasada herkesin düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğunu aktaran Kumaşçı, "Benim Adnan Oktar'ı sevmem suç mu? Adnan Bey'in gücü kuvveti yerinde, ben Adnan Bey'e hayranım, aşığım. Sosyal medyadan gençler mesajlar atıyorlar, biz de sizin gibi olabilir miyiz diye. Hayatlarında ilk kez sevilebileceklerini Adnan Bey'den öğrendiler. Bizim modern olmamız, müziğin olması gençlerin kafasında önyargıyı yıktı. Ben Adnan Bey'in yanında muhteşem bir 30 yıl yaşadım, bu hayattan çok memnunum, kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Suç yoksa, ben mutluysam benim nasıl yaşadığımdan kime ne? Özgür yaşamak benim hakkım." ifadelerini kullandı.

"Biz Adnan Oktar'ın yanındayız diye yargılanıyoruz"

Tutuksuz sanık Hande Canlı da kendisine, arkadaşlarına ve Adnan Oktar'a iftira atıldığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Bizim örgüt üyeliğinden yargılanmamızı tek sebebi Adnan Oktar'dır, onun yanındayız diye yargılanıyoruz. Bizi ayırmak için bu kadar uğraşıyorlar. Eğitimliyiz, ayaklarımız yere basıyor. Biz neden Adnan Bey'in yanındayız. Bir insan düşünün tüm hayatını Allah'ı anlatmak için yaşıyor, insanlara sevgiyi anlatıyor, tüm bu faydalı faaliyetlerine rağmen hep suçlamalara maruz kalmış. Tüm bunlara rağmen hep tevazuyla karşılık vermiş, bir an doğru yoldan sapmamış. Ben bunların hepsine çok yakından şahidim. Son derece azimli, çalışkan bir insan. Çevresinde çok güzel kadın olduğundan dolayı haset ediliyor. Adnan Bey’in güzel ahlakını örnek alıyoruz. Buna özeniyoruz. Adnan Bey'in çalışmaları, üst akıl İngiliz derin devletinin çıkarlarıyla çatışıyor. Birtakım iftiralarla yargılanıyoruz. Hukukun tecelli edeceğini bekliyoruz."

Sanıklardan Tuğba Bal da savunmasında, avukat olduğunu ifade ederek, "Mütalaada suç teşkil eden hiçbir cümle yok. Aramızda hiyerarşi yok, burada da görülüyor. Adnan Bey çok kıymet verdiğim, sevdiğim bir insan. Kendisiyle ilgili her davayı yakından takip ediyorum. Avukat olarak elimden gelen her gayreti gösteriyorum. Bir gruplaşma, hukuk grubu yok. Ben avukatım ve avukat olduğum için mesleğim gereği hizmet veriyorum. İstediğim kişinin avukatlığını yapmakta özgürüm." diye konuştu.

"Arkadaşlarımla suç örgütü değiliz"

Sanıklardan Zeynep Balaman, bacılar, kız kardeşler tarzında grupların olmadığını, bunların hepsinin uydurma olduğunu öne sürdü.

Savunma yapan tutuksuz sanıklardan Yasemin Kiriş, hayatı boyunca suç işlemediğini, kimseyle suç işlemek için bir araya gelmediğini belirterek, "Arkadaşlarımla suç örgütü değiliz. Bizim suç işleme amacımız olmadı ve işlemedik. Amaç ne olursa olsun bizi suç örgütü ilan etmek, örgüt ilan etmek için bir derin devlet yapılanması var. Emir talimat yok, hiyerarşi yok." dedi.

"Holding almadık, karşılıksız kredi almadık, zorlamaya gerek yok"

Bir diğer tutuksuz sanık Zeynep Şener de dosyanın hakkının beraat olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Holding oluşturmadık, karşılıksız kredi almadık, zorlamaya gerek yok. 40 yıldır edinilmiş samimi bir çaba var. Allah rızası var. Hayatımızın amacı Allah rızası. Hiçbir şey usulüne uygun yapılmadı ama en ufak bir delil bulunamadı. Biz güçleniyoruz, sevgimiz had safhada. Sevgimiz bir ise milyon oldu. Lütfen bu dosyanın hakkı beraattir. Eğer beraat etmeyeceksek, ben de tüm kardeşlerim ve Adnan Bey ile aynı cezanın kesilmesini istiyorum."

Duruşma, yarına ertelendi.