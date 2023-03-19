AFAD: 105 bin 404 konteynerden 26 bin 938 konteynerin kurulumu tamamlandı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesinde yapılacak olan çalışmalara değindi. 246 konteyner kent kurulacağını belirten AFAD, 105 bin 404 konteynerden 26 bin 938’in kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin etkilediği 11 ilde, depremzedelere yönelik konteyner kent kurulumları sürüyor. AFAD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuyla ilgili şu açıklamalar yapıldı: "105 bin 404 konteynerden 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık" “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarıyoruz! Deprem bölgesinde 246 konteyner kent kuruyoruz. Planlanan 105 bin 404 konteynerden 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık” Konteynerlerin üretim sürecini de paylaşan AFAD, “Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz Milletimizin desteği ile; gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.