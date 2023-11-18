AFAD'dan 72 ile uyarı: Ekipler teyakkuz halinde Yurt genelinde beklenen sağanak yağış ve fırtına için uyarılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da yaptığı değerlendirmeler sonucu 41 il için turuncu, 31 il için ise sarı uyarı yayınladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Sağanak tüm yurdu etkisi altına almış durumda..

Kurak geçen günlerin ardından Balkanlar'dan gelen soğuk hava, etkisini saatler geçtikçe daha da artırmaya başladı.

Özellikle pazar günü için yapılan uyarılar da gelmeye devam ediyor.

72 ile meteorolojik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ndan yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır." denildi.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilirken sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı.

Vatandaşlar uyarıldı

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

Turuncu uyarı verilen iller şöyle:

"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak."

Sarı uyarı verilen şehirlerin listesi ise şu şekilde:

"Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat."

Vali Gül'den uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Rüzgarın etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, "Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)