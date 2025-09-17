AFAD'dan "kira yardımı" açıklaması: O illerde yaşayanlar dikkat...

AFAD’dan yapılan duyuruda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları sonucunda, konutları "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" veya "orta hasarlı" olarak belirlenen ve bu konutlarda fiilen ikamet eden afetzedelere kira yardımı ödemelerinin sürdüğü bildirildi.

Ancak açıklamada, Eylül 2025 kira dönemi itibarıyla, Yerinde Dönüşüm Projesi’ne başvuruda bulunan hak sahiplerine kira yardımı ödemesi yapılmayacağı ifade edildi.

ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Bu kapsamda: Yerinde Dönüşüm Hibe ve Kredi yardımlarından faydalanmayan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvurularını iptal etmeleri halinde, Ekim 2025 döneminden itibaren tekrar kira yardımı almaya devam edebilecek.

Öte yandan, Yerinde Dönüşüm Hibe ve Kredi desteğinden yararlanan vatandaşlara ise, Eylül 2025 itibarıyla kira yardımı ödemesi yapılmayacağı açıkça belirtildi.

AFAD yetkilileri, vatandaşların kira yardımı süreciyle ilgili gelişmeleri dikkatle takip etmeleri ve hak kaybı yaşamamaları adına e-Devlet başvurularını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.