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    Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi

    Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesindeki Suriye Görev Gücü, patlamaya hazır 2 kilo 157 gram ağırlığındaki uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirdi.
    • 13.10.2022 - 21:53
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 22:04
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    Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi

    Afrin'de canlı bomba saldırısı engellendi..

    Haberi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) duyurdu.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Afrin'de patlamaya hazır 2 kilo 157 gram ağırlığındaki uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirildiğini duyurdu.

    "Canlı bomba yeleği ile patlayıcı ele geçirildi"

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Afrin Suriye Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Eski Afrin Mahallesinde bir poşet içerisinde, 1 adet 1,5 m infilaklı fitil, 1 adet F1 fünye grubu, 870 gr ağırlığında canlı bomba yeleği ele geçirildi. Halep Yolu üzerindeki Habben Köprüsü altında ise 1 adet modifiye edilmiş elektrikli infilak kapsülü, patlamaya hazır düzenek halinde toplam 2 kg 157 gram ağırlığında, uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirildi" denildi.

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