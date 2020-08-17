Afyonkarahisar'da alkol kaçakçıları, sevkiyatta yakalandı

Alkol kaçakçıları, kaçak alkol yükledikleri minibüse arızalı süsü vererek, çekici ile çektirdi. Sahte alkol sevkiyatına jandarma müdahale etti.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Hacıbeyli köyünde, alkol kaçakçılarına karşı operasyon düzenlendi.

Afyonkarahisar-Kütahya karayolu güzegahında denetim yapan jandarma ekipleri, üzerine yüklediği minibüsle giden bir çekiciyi durdurdu.

MİNİBÜSTEN KAÇAK ALKOL ÇIKTI

Araçtaki şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, çekicinin üstüne çıkarak minibüsü kontrol etmek istedi. Minibüsün yan kapısını açan ekipler, içeride onlarca karton koli olduğunu gördü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kolileri açan ekipler içinde alkol şişeleri olduğunu gördü. Şişelerin bandrolsüz olduğunu farkına varan ekipler, araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen 385 L rakı, 370 L viski ve 190 L votka olmak üzere toplam 945 L’yi bulan 1.483 şişeye el konuldu.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.