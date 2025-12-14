Abone ol: Google News

Afyonkarahisar'da beton mikserine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 01:37
Afyonkarahisar'da beton mikserine çarpan sürücü hayatını kaybetti
  • Afyonkarahisar'da beton mikserine çarpan otomobil sürücüsü E.G., hastanede hayatını kaybetti.
  • Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı ve mikser sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.
  • Kaza Karaaslan köyü yakınlarında meydana geldi.

Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Karaaslan köyü yakınlarında, E.G. idaresindeki 03 AAN 963 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.Y'nin kullandığı beton mikserine arkadan çarptı.

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerine gelen sağlık ve itfaiye itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak E.G., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, beton mikseri sürücüsü M.Y.'yi gözaltına alındı.

İç Haber Haberleri