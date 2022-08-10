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    Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı düştü

    Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, çiftliğe acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirdi. Uçakta bulunan ve yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 10.08.2022 - 21:32
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    Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı düştü

    Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, saat 20.00 sıralarında, iddiaya göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirdi.

    2 kişi yaralandı

    Uçakta bulunan ve yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Valilikten açıklama

    Afyonkarahisar Valiliği, konuya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ne düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı olmamıştır."

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Afyonkarahisar da çiftliğe inen eğitim uçağı düştü #1

    Afyonkarahisar da çiftliğe inen eğitim uçağı düştü #2

    Afyonkarahisar da çiftliğe inen eğitim uçağı düştü #3


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