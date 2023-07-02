Afyonkarahisar'da damada işkence geleneği: Etek giydi, ruj sürdü Düğün sonrası arkadaşlarının evden çıkardığı damada, eşarp ve etek giydirilerek dudaklarına ruj sürüldü. Yerdeki çöpler süpürtülerek, oyun oynatılan damada, menemen yaptırılıp, sırtına yumruklar vuruldu. Talihsiz damada yapılanları, gelin de köşesinde izledi.

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DHA

Afyonkarahisar Sandıklı'da geçmişi bilinmeyen ancak yıllardır süren 'damat işkencesi' geleneği, düğünlerden sonra eğlence amacıyla uygulanıyor.

Dün akşam da Ahmet ve Fethiye Mangal çiftinin düğünü vardı.

Ve ‘damat işkencesinde’ ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Gece yarısı evden çıkarıldı

Öğle namazından sonra başlayan düğün; yemek ikramı, 'güvey başı', 'gelin alma' gibi etkinliklerle devam etti.

Akşam salondaki düğün sonrası ise damat ve gelin İstasyon Caddesi’ndeki evlerine gitti.

Damadın arkadaşları gece yarısı eve gelerek, Ahmet Mangal'ı dışarı çıkardı.

Etek giydirildi, ruj sürüldü

Geleneğe göre dışarı çıkarılan damada arkadaşları eşarp, kadın yeleği ve etek giydirdi, dudağını rujla boyadı.

Arkadaşlarının evin önüne attığı çöpleri süpüren damat, daha sonra ortaya serilen kilim üzerine konulan küçük tüp ve tavada soğan, biber ve domates soyup, doğradı ve bu malzemeleri pişirdikten sonra yumurtalı menemen yaptı.

Bu esnada damadın ve sağdıçlarının kafasında yumurta kırılıp, un döküldü.

Gelin de izledi

Damat pişirdiği menemeni elleriyle, arkadaşlarına yedirdikten sonra tavada kalanı da kendi yedi.

Sonrasında damat Ahmet Mangal'a içerisine acı konulan baklava yedirildi.

Müzik eşliğinde arkadaşları ile oynayan damat, daha sonra arkadaşlarının tebrik ve yumruklamaları ile tekrar evine gönderildi.

Damada yapılanları gelin Fethiye Mangal da izledi.

"Taşkınlık çıkarmadan yapılıyor"

Damadın arkadaşlarından Niyazi Sivrikaya, "İlçemizde düzenlenen damada işkence etkinliği devam ediyor. Bu etkinliğin amacı damadın yenge hanımı üzmemesi. İlçemizde etrafa zarar vermeden, taşkınlık çıkarmadan bu etkinlik yapılıyor." dedi.