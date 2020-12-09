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    Afyonkarahisar'da ehliyetsiz sürücünün drone'a yakalandığı anlar

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kontrol noktasını fark edip yer değiştirmesi jandarma dronu tarafından görüntülendi.
    • AA
    • 09.12.2020 - 15:34
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 15:37
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    Afyonkarahisar'da ehliyetsiz sürücünün drone'a yakalandığı anlar

    Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, Sandıklı - Hocalar kara yolunda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

    Denetimler sırasında ehliyetsiz sürücü Ali M, otomobil ile kara yolunda seyir halindeyken jandarma ekiplerinin uygulama noktasını fark edip aracı yol kenarında durdurdu.

    Duran otomobili fark eden jandarma ekipleri de araçtaki şüpheli hareketleri drone ile görüntülemeye başladı.

    YANINDAKİ KİŞİYLE YER DEĞİŞTİRDİ

    Ekipler, görüntülerde, ehliyetsiz sürücü Ali M. ile yanında yolcu olarak bulunan Ahmet M'nin yer değiştirdiğini tespit etti.

    Şoför değişikliğinin ardından takibe alınan otomobil, jandarma ekiplerince uygulama noktasında durduruldu.

    Afyonkarahisar'da ehliyetsiz sürücünün kontrolden kaçmaya çalışması jandarma dronuna yakalandı VİDEO

    Afyonkarahisar da ehliyetsiz sürücünün drone a yakalandığı anlar #1

    CEZA KESİLDİ

    Ekipler, araç sahibi Ahmet M. ile ehliyetsiz otomobil kullanan Ali M'ye toplam 5 bin 892 lira cezai işlem uyguladı.

    Afyonkarahisar da ehliyetsiz sürücünün drone a yakalandığı anlar #2

    Afyonkarahisar da ehliyetsiz sürücünün drone a yakalandığı anlar #3

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