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Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu
Sosyal medya hesapları üzerinden 'kasık masajı yapılır' ilanı vererek fuhuş yapan 3'ü kadın 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
- İHA
- 16.07.2020 - 11:32
Afyonkarahisar’da polis, fuhuş operasyonu düzenledi.
Kent merkezinde bir iş hanında 3'ü kadın 5 kişi, sosyal medya hesaplarından 'kasık masajı yapılır' ilanı verdi.
POLİS DURUMU FARK ETTİ
Durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek operasyon yaptı.
4 KİŞİ ADLİYEDE
Operasyonda bir masaj salonu ile bir eve baskın yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan kadınlardan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2’si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Şahıslar, sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.