Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu

Sosyal medya hesapları üzerinden 'kasık masajı yapılır' ilanı vererek fuhuş yapan 3'ü kadın 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar’da polis, fuhuş operasyonu düzenledi.

Kent merkezinde bir iş hanında 3'ü kadın 5 kişi, sosyal medya hesaplarından 'kasık masajı yapılır' ilanı verdi.

POLİS DURUMU FARK ETTİ

Durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek operasyon yaptı.

4 KİŞİ ADLİYEDE

Operasyonda bir masaj salonu ile bir eve baskın yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan kadınlardan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2’si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Şahıslar, sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



