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    Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu

    Sosyal medya hesapları üzerinden 'kasık masajı yapılır' ilanı vererek fuhuş yapan 3'ü kadın 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
    • İHA
    • 16.07.2020 - 11:32
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    Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu

    Afyonkarahisar’da polis, fuhuş operasyonu düzenledi.

    Kent merkezinde bir iş hanında 3'ü kadın 5 kişi, sosyal medya hesaplarından 'kasık masajı yapılır' ilanı verdi.

    POLİS DURUMU FARK ETTİ

    Durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,  harekete geçerek operasyon yaptı.

    4 KİŞİ ADLİYEDE

    Operasyonda bir masaj salonu ile bir eve baskın yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan kadınlardan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2’si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

    Şahıslar, sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

    Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu #1

    Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu #2

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