Afyonkarahisar'da genç sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da İsmet İnönü Bulvarı yakınlarında, A.K, (16) idaresindeki 03 UH 205 plakalı otomobil, İsmet İnönü Bulvarı'nda park halindeki 03 AJ 058 ile 03 PC 165 plakalı iki araca çarptı.

Kazanın etkisiyle savruldu

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol ortasında durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da genç sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

4 kişi yaralandı

Bölgeye gelen kurtarma ekipleri 03 UH 205 plakalı araçta sıkışan sürücü ile M.K, (17) M.C. (17) İ.F.K. (17) ile S.C.C.’yi (17) yaralı olarak çıkardı.

Yaralılardan biri yaşamını yitirdi

Yaralılar ardından ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Yaralılardan S.C.C., müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da genç sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Afyonkarahisar'da genç sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Afyonkarahisar'da genç sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı