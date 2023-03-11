Afyonkarahisar'da genç sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Afyonkarahisar’da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil park halindeki iki araca çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 4 kişi ise yaralandı.

Afyonkarahisar'da İsmet İnönü Bulvarı yakınlarında, A.K, (16) idaresindeki 03 UH 205 plakalı otomobil, İsmet İnönü Bulvarı'nda park halindeki 03 AJ 058 ile 03 PC 165 plakalı iki araca çarptı.

Kazanın etkisiyle savruldu

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol ortasında durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

4 kişi yaralandı

Bölgeye gelen kurtarma ekipleri 03 UH 205 plakalı araçta sıkışan sürücü ile M.K, (17) M.C. (17) İ.F.K. (17) ile S.C.C.’yi (17) yaralı olarak çıkardı.

Yaralılardan biri yaşamını yitirdi

Yaralılar ardından ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Yaralılardan S.C.C., müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.