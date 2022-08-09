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    Afyonkarahisar’da güneş enerjili aracın lastiği patladı, jandarma el attı

    ‘Kara yolunda garip bir cisim ilerliyor’ ihbarına üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ‘güneş enerjili arabayla’ karşılaştı. Lastiği patlayan aracın tamirine jandarma da yardımcı oldu.
    • 09.08.2022 - 14:05
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    Afyonkarahisar’da güneş enerjili aracın lastiği patladı, jandarma el attı

    İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ‘güneş enerjili aracı’ Konya’da gerçekleştirilen bilim ve teknoloji yarışmasına katılmak için hafta sonu İstanbul’dan yola çıktı.

    Kara yolu ile Konya’ya doğru giden ve Cenker Karakuş’un pilotluğunu yaptığı aracın lastiği, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi girişinde patladı.

    Bunu üzerine Karakuş, aracı bir benzin istasyonuna park ederek yardım istedi.

    Jandarma el attı, araç yoluna devam etti

    Bu sırada Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığını arayan bir kişi ise kara yolunda garip cismin ilerlediğini ve ardından benzin istasyonuna girdiği ihbarında bulundu.

    İhbar üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri olay yerine gidip, kısa bir inceleme yaptıktan sonra gerçeği anladı.

    Jandarma, Karakuş öncülüğündeki ekibe aracın lastiğinin değiştirilmesi için yardımcı olup ardından yola devam etmelerini sağladı.

    “Küçük bir aksaklık yaşadık”

    Karakuş, yaşanan ilginç olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

    Birkaç gündür yolda olduklarını ve Bolvadin’de zorunlu mola verdiklerini ifade eden Cenker Karakuş, “İstanbul’dan başlayıp Bursa’da devam eden ve dünde Eskişehir’de konakladığımız yolculuğun şu an üçüncü günündeyiz, Konya’ya doğru gidiyoruz. Bugün aracı kullanırken, küçük bir aksaklık yaşadık ve aracın lastiklerinden birisi patladı. Sonrasında hızlı bir şekilde bir benzin istasyonuna ulaştık ve lastiğimizi değiştirdik. Lastiği değiştirdikten sonrada yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

    Afyonkarahisar’da güneş enerjili aracın lastiği patladı, jandarma el attı #1

    Afyonkarahisar’da güneş enerjili aracın lastiği patladı, jandarma el attı #2

    Afyonkarahisar’da güneş enerjili aracın lastiği patladı, jandarma el attı #3

    Afyonkarahisar’da güneş enerjili aracın lastiği patladı, jandarma el attı #4


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