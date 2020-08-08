Afyonkarahisar'da güneş enerjisiyle 14 bin TL kara geçti

Üretimdeki maliyetleri düşürmek ve ürün kalitesini artırmak için tarlasına kurduğu güneş enerji sistemi sayesinde ayda 14 bin TL, sezonda ise 50 bin TL tasarruf eden çiftçi, halinden memnun…

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çiftçilik yapan 40 yaşındaki Ahmet Diker, üretimdeki maliyetleri düşürmek ve ürün kalitesini artırmak amaçlı tarlasının 400 metrekare alanına, 200 panelden oluşan saatte 55 kW elektrik üreten güneş enerji sistemi kurdu.

Güneş panellerinin ürettiği elektrik, bir sistemde toplanarak 35 beygirlik dalgıç motorunun çalışmasını sağlıyor.

35 su tabancası çalıştıran dalgıç motoru ise 08.00 ile 17.30 saatleri arasında sulama yapıyor.

AYDA 14 BİN TL TASARRUF ETTİ

Ahmet Diker'in güneş enerji sistemini kullanarak suladığı 70 dekar tarlasına 2 bin 600 TL elektrik faturası gelirken, şebeke elektriğiyle sulama yaptığı 70 dekarlık diğer tarlasına ise 16 bin 495 TL fatura geldi. 2 bin 600 TL faturanın gece de sulama yaptığı için geldiğini belirten Ahmet Diker, ayda 14 bin TL tasarruf ettiğini, sezon sonunda ise 50 bin TL tasarruf planladığını söyledi.

24 SAAT KESİNTİSİZ SULAMA

Sistem hakkında bilgi veren çiftçi Ahmet Diker, “Biz bu sistemimizi 1 Mayıs itibarıyla faaliyete geçirdik. 1 Haziran itibarıyla da şebeke bağlantısını yaptık. Şebeke bağlantılı bir sistem. Güneş olmadığı, elektrik üretimi yapılmadığında sistemden elektrik takviye eden bir sistemdir. Daha önceleri çok yüksek gelen elektrik faturalarımız bu ay 2 bin 600 TL. Bir faturayla ayı geçirdik. Bu gelen faturanın nedeni de ürünü 24 saat kesintisiz sulamaktan kaynaklanmaktadır. Yani geceleri de sulama yaptığımızdan dolayı elektrik faturamız gelmiştir.





“4 YA DA 5 YILDA SİSTEM KENDİNİ AMORTİ EDİYOR”

Diğer bir kuyum, orada da 70 dekarlık bir patatesimiz var. Güneş enerji sistemi olmayan bu kuyuma 16 bin 495 TL fatura gelmiştir. Bir sezonda 4 ya da 5 ay sulama yapıyoruz. En düşükten hesap edersek sezonda 50 bin TL karımız oluyor. Bu şekilde 4 ya da 5 yılda sistem kendini amorti ediyor. Panellere 25 yıl garanti veriyorlar. Kalan 21 yılda sistem size çalışıyor. Bundan sonra elektriğimiz bedava olduğu için ikinci ürüne de geçiyoruz.” dedi.