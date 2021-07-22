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    Afyonkarahisar'da kaza: 2 yaralı 4 ölü

    Sultandağı ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza sonucunda 2 kişi yaralanırken 4 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 22.07.2021 - 00:31
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 00:43
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    Afyonkarahisar'da kaza: 2 yaralı 4 ölü

    Olay yerinden edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi.

    ZİNCİRLEME KAZA GERÇEKLEŞTİ

    3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürdürürken, Afyonkarahisar-Konya kara yolu da trafiğe kapatıldı.

    Afyonkarahisar'da kaza: 2 yaralı 4 ölü VİDEO

    Afyonkarahisar da kaza: 2 yaralı 4 ölü #1

    Afyonkarahisar da kaza: 2 yaralı 4 ölü #2

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