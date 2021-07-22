Sultandağı ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza sonucunda 2 kişi yaralanırken 4 kişi yaşamını yitirdi.

Olay yerinden edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi.

ZİNCİRLEME KAZA GERÇEKLEŞTİ

3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürdürürken, Afyonkarahisar-Konya kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Afyonkarahisar'da kaza: 2 yaralı 4 ölü VİDEO