Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Afyonkarahisar'ın kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

İHA

Afyonakarahisar'ın Hocalar ilçesinde M.E. idaresindeki 15 HK 447 plakalı otomobil, Kozluca köy yolu Kazan Deresi mevkisinde tarlaya devrildi.

Sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada sürücü yaşamını yitirdi, otomobildeki K.E.E. (7) ile Z.E. (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 çocuk, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından M.E.'nin cenazesi de hastanenin morguna götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)