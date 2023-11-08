Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
Afyonakarahisar'ın Hocalar ilçesinde M.E. idaresindeki 15 HK 447 plakalı otomobil, Kozluca köy yolu Kazan Deresi mevkisinde tarlaya devrildi.
Sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Kazada sürücü yaşamını yitirdi, otomobildeki K.E.E. (7) ile Z.E. (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 çocuk, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından M.E.'nin cenazesi de hastanenin morguna götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış