Afyonkarahisar'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Afyonkarahisar'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Cobansaray köyü yakınlarında, N.B. (65) idaresindeki 48 AKY 614 plakalı otomobil, M.Y.'nin (30) kullandığı 34 FKH 645 plakalı tırla çarpıştı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazada, otomobil sürücüsü ile M.E. (85) ile F.B. (62) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan F.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)