Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarparak devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

İHA
Afyonkarahisar'da C.K. (27) idaresindeki 03 ABS 771 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunun 26. kilometresi Bayramgazi Köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Feci kazada 2 kişi can verdi
Kazada, sürücü ile otomobildeki S.K. (58) ile M.K. (68) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K. ile M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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