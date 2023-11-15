Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarparak devrildi: 2 ölü, 1 yaralı Afyonkarahisar'da refüje çarparak devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İHA

Afyonkarahisar'da C.K. (27) idaresindeki 03 ABS 771 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunun 26. kilometresi Bayramgazi Köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Feci kazada 2 kişi can verdi

Kazada, sürücü ile otomobildeki S.K. (58) ile M.K. (68) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K. ile M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)