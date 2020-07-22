Afyonkarahisar'da yol ortasında kalan türbe

1960'lı yıllarda yer değiştirme çalışması sırasında kepçe arızalanınca taşınma girişimi gerçekleştirilemeyen türbe, yol ortasında kaldı. Gelen geçen türbe önünde dua ediyor.

Afyonkarahisar merkezine bağlı en eski yerleşim yerlerinden Çavuşbaş Mahallesi’nde, 'Askeri Baba' olarak bilinen şair ve filozof Gülaboğlu Muhammed Askeri'ye ait türbe, şehirleşmeyle birlikte zamanla yol ortasında kaldı.

Belediye tarafından 1960'lı yıllarda bulunduğu yerden kaldırılmak istenirken rivayete göre kepçe iki kez arıza yapınca, o zamanın yöneticileri taşınma işlemi gerçekleştirmekten vazgeçti.

YOL ORTASINDA KALDI

Yaklaşık 60 yıldan bu yana yerinden oynatılamayan türbe, şehirleşmeyle birlikte kısmen yol ortasında kaldı. Bir daha yerinden kaldırılması için girişimin yapıldığı belirtilen türbenin çevresinde ise yaralamalı ve ölümlü kaza olmadığı ifade belirtildi.

TÜRBENİN YERİNE DOKUNULMADI

Türbenin içerisinde bulunduğu alanın belediye tarafından 1960'lı yıllarda istimlak edilerek imara açılmasının ardından Çavuşbaş Mahallesi bugünkü konumuna gelirken, türbeye ise dokunulmadı. Türbe bu haliyle Göksu Caddesi üzerinde yol ortasında olduğu gibi bırakıldı. Yanından araçlar ve yayaların geçtiği türbe, bölge halkı tarafından ziyaret edilip, dua okunuyor.

“TÜRBEYİ KALDIRMAYA ÇALIŞAN KEPÇE İKİ DEFA KIRILDI” İDDİASI

Mahalle sakinlerinden Ali Erdem (71), çocukluğundan bu yana mezarın şimdiki yerinde olduğunu ve kaldırılamadığını söyledi.

Erdem, “Türbe 60 yıldan bu yana burada ve buradaki kişi dervişmiş. Buralar mezarlıkmış ve alanı istimlak yapıyor belediye. Türbeyi almak isteyen kepçe iki defa kırıldı. Ben bunu gördüm, buraya geldiğim sene oldu bu olay. Ama artık herkes alıştı, türbe olduğu için gelip geçenler dua okuyor.” dedi.

AFYONKARAHİSAR'I EVLİYALAR KORUYOR

Evliyaların çok olmasından dolayı şehrin felaketlerden korunduğunu savunan Ali Erdem, “Camimizde, kalemizin eteğinde her yerde evliyalara ait yatırlar var. Bu zatların yüzü suyu hürmetine Afyonkarahisar'ımız, Allah'ın izniyle felaketlerden korunuyor. Bugüne kadar hiçbir çocuk veya kişi kazaya maruz kalmamıştır. Bu zat herkesi gözler, çok değerli ve uyanıktır.” diye konuştu.

“EŞİMİN RÜYASINA GİREREK YARDIM İSTEMİŞ”

60 yıl önce mahalleye kiracı olarak geldikleri dönemde eşinin yaşadığı bir olayı da anlatan Ali Erdem, şöyle dedi:

“Mahallede aklı ermeyen çocuklar türbenin kenarına tuvaletini yapmış. Gece eşim uyurken Gülaboğlu Muhammed Askeri eşimin rüyasına girerek; ‘Kızım sen burada uyuyorsun ama küçük çocuklar benim etrafıma pisledi bir alıver’ demiş. Eşim dışarıya çıkıp bakmış ki doğru, hemen etrafı temizlemiş. Zat eşimin tekrar rüyasına girerek ‘Sağ ol kızım beni kurtardın’ demiş. Bu zat gerçekten çok değerli biri.”





MUHAMMED ASKERİ ŞİİRLERİNDE DİNİ VE AHLAKİ KONULARI İŞLEDİ

Afyonkarahisar'ın kültür hayatı bakımından önemli yere sahip olduğu o dönem Muhammed Askeri'nin, bugünkü sağlık ocağının bulunduğu yerdeki Hisarardı Medresesi'nde müderrislik yapan önemli hoca ve şairlerden biri olduğu biliniyor.

Muhammed Askeri, uzun yıllar Halveti şeyhi olarak görev yaptı. Mutasavvıf divan şairi olan Muhammed Askeri, 4 bin beyitlik divanında aruz ve hece ölçüleriyle yazdığı şiirlerde dini ve ahlaki konuları işledi. Bu arada ayetlerden ve hadislerden faydalanan Muhammed Askeri, 280 civarındaki beyitte 59 ayete yer verdi.

Muhammed Askeri'nin divanının bir nüshası Afyonkarahisar'da, biri Konya'da ve üçüncüsü İstanbul Üniversitesi kitaplığında bulunuyor. Aslen Kütahya'nın Elmalı köyünden olan Gülaboğlu Muhammed Askeri'nin Afyonkarahisar'a 17’nci yüzyılda müderris olarak geldiği, ölümünün ardından bugün türbesinin olduğu yere gömüldüğüne inanılıyor. Bazı kaynaklarda ise mezarının Kütahya'da olduğu öne sürülüyor.