Ağrı Dağı, heybetiyle mest ediyor Türkiye'nin en büyüğü olmasının yanı sıra, üzerinde 10 kilometrekarelik buz takkesi bulunduran tek dağ olan Ağrı Dağı'nı görenler, manzarasına hayran kalıyor.

İHA

Türkülere bile konu olan Ağrı Dağı, 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük dağı…

Aynı zamanda üzerinde 10 kilometrekarelik buz takkesi bulunduran tek dağ olan Ağrı Dağı, manzarasıyla hayran bıraktırıyor.

Türkiye’nin çatısını gören, dönüp tekrar tekrar bakıyor.

Türkiye'nin en büyük buzulu

Zirvesindeki kar, dört mevsim boyunca erimiyor.

Bir de volkanik olan Ağrı Dağı’nın doruğundaki örtü buzulu ise Türkiye'nin en büyük buzulu olma özelliğini taşıyor.

Kutsal bir dağ...

Ağrı Dağı ayrıca birçok dinde kutsal sayılıyor…

Bu nedenle çok sayıda turist çekebiliyor.

Ziyaretçilerin akın akın gittiği dağ, bir şaheser gibi yükseliyor.