Ağrı'da çatışma: 1 şehit 1 yaralı
Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
- DHA
- 11.10.2020 - 02:17
Akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI
Çıkan Çatışmada, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı şehit olurken bir asker ise yaralandı.
Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı, Ağrı Ahmed-i Havalimanında düzenlenecek olan törenin ardından memleketi Çorum’a uğurlanacak.
Çatışmada yaralanan asker ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.