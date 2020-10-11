Dolar
7.8564
-1.0964%
Euro
9.2939
-0.6053%
Altın
1930.19
1.907%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.659
0.8718%
Bitcoin
86994.41
1.3553%
EXEN Coin
13.16
1.75%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 16 C

    Ağrı'da çatışma: 1 şehit 1 yaralı

    Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
    • DHA
    • 11.10.2020 - 02:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ağrı'da çatışma: 1 şehit 1 yaralı

    Akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

    1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI

    Çıkan Çatışmada, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı şehit olurken bir asker ise yaralandı.

    Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı, Ağrı Ahmed-i Havalimanında düzenlenecek olan törenin ardından memleketi Çorum’a uğurlanacak.

    Çatışmada yaralanan asker ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Ağrı da çatışma: 1 şehit 1 yaralı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir