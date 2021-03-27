Ağrı'da saman yüklü kamyonette 358 kilo 266 gram eroin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretiyle uğraşan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ortak çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Doğubayazıt'ta durdurulan saman yüklü açık kasa kamyonette arama yaptı.

ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, kamyonetteki saman çuvalları altında, 358 kilo 266 gram eroin, 21 kilo 608 gram metamfetamin ve 2 kilo 158 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı'da saman yüklü kamyondan uyuşturucu çıktı VİDEO