Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülen okula uyum haftasında, aileleriyle birlikte okula gelen beşiz kız kardeşler ilgi odağı oldu.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi, 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin uyum haftası bugün başladı.

Yurt genelinde okul heyecanı sürerken, okula yeni başlayan öğrencilere aileleri sınıflarına kadar eşlik etti.

Ağrı'da ise herkesi şaşırtan bir olay yaşandı.

Beşizlerin ilk okul günü

Bölgede yaşayan 6 çocuklu Hatice-Fatih Yılmaz çiftinin beşiz kızları, okulun ilk gününde düzenlenen törende tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Ailesiyle birlikte okula gelen Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ve Hiranur'a İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek çeşitli hediyeler vererek, heyecanlarına ortak oldu.

Ağrı'da uyum haftasında beşizler dikkat çekti VİDEO



"Heyecanlıyım ve mutluyum"

Beşizlerin öğretmeni olmanın heyecanını yaşadığını belirten Emine Onat Berk, "Beşizlerin öğretmeni olduğum için ayrıca bir heyecanlıyım ve mutluyum. Bir o kadar da şaşkınım. İnşallah güzel bir yıl geçiririz." dedi.

"Hepsini okula zor hazırladık"

Baba Fatih Yılmaz ise kızlarının çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bugün kızlarımızın okuldaki ilk günleri. Onlarla birlikte çok heyecanlıyız. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah başarılı olurlar. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Çok sevinçliyiz. Sabah 06.00'da kalktık. Hepsini okula zor hazırladık. Bu zor olacak ama gururluyuz ve mutluyuz. Çok güzel bir duygu. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz." diye konuştu.

DHA'nın aktarımına göre; okulda ilk günün heyecanını yaşayan beşizler ise çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

"Beşizlerimiz için ilave bir çalışma yapılması gerekiyorsa yapacağız"

Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de şu ifadeleri kullandı:

"Bugün beşiz öğrencilerimiz burada aynı sınıfta okula başlıyorlar. Biz de bugün onları okullarında ve sınıflarında ziyaret etmek için geldik. Milli Eğitim Bakanlığımızın Çerçeve Uyum Programı var. Bu program kapsamında bu hafta tüm Türkiye'de olduğu gibi Ağrı'da da öğrencilerimiz eğitim ve öğrenim görecekler. Bu programda öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik rehberlik çalışması, okul iç ve dış mekanlarının tanıtılması ve etkinliklerin yapılması gibi aktiviteler yapılacak.

Ağrı'da bugün 25 bine yakın öğrencimiz 1'inci sınıf ve ana sınıfları ile buluşmuş oldular. Ben bu vesile ile tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolları açık olsun inşallah. Bugün tabii beşiz öğrencilerimiz de okullarına başladılar. Bizlere renk kattılar. Biz de onları yerlerinde ziyaret ettik. Ailelerimiz çok mutlu ve huzurlu. Öğrencilerimiz yine aynı şekilde huzurlu ve mutlu. Aynı şekilde huzurlu ve mutluyuz. Ailelerimize rehberlik çalışmaları yapılıyor. Beşizlerimiz için de bu çalışmalarımız olacak. İlave bir çalışma yapılması gerekiyorsa da bunları da yapacağız."

















