Ağrı’daki Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla büyülüyor
Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii, özellikle gün batımında muhteşem bir görüntüye bürünüyor. Ziyaretçiler, manzaranın tadını en çok bu zamanlarda çıkarıyor.
- 29.06.2022 - 13:19
Temeli 2015 yılında atılan Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Camii, 2020 yılında hizmete açıldı.
Açılışı o dönem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gerçekleştirdi.
Süleymaniye Camii’ni anımsatıyor
3 bin 715 metrekare alana inşa edilen cami, 2 bin kişi kapasiteli olarak yapıldı.
İlçe merkezinde adeta bir başyapıt gibi yükselen cami, Süleymaniye Camii’ni anımsatıyor.
Ziyaretçilerini büyülüyor
İHA’nın haberine göre Selçuklu mimarisiyle yapılan caminin gün batımı manzarası ise ziyaretçilerini büyülüyor.
Özellikle Cuma namazlarında daha da kalabalıklaşan cami, drone ile görüntülendi.