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Ağrı’daki Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla büyülüyor

Ağrı’daki Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla büyülüyor

Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii, özellikle gün batımında muhteşem bir görüntüye bürünüyor. Ziyaretçiler, manzaranın tadını en çok bu zamanlarda çıkarıyor.