Ahlat’ta 'Fener Alayı': 150 metrelik bayrakla yürüdüler

Malazgirt Zaferi'nin 950’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyen Ahlatlılar renkli görüntüler oluşturdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Fener Alayı" yürüyüşü yapıldı.

Kaymakamlık önünde toplanan kalabalık açtıkları 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve yaktıkları meşalelerle Ulu Cami önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 1071'den bu yana bu toprakların bin yıldır hiç kesintiye uğramadan alemi İslam'a bayraktarlık yaptığını söyledi.

“HER YIL MALAZGİRT’TE TOPLANIYORUZ”

Daha sonra konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da, “Hep birlikte kutlu bir yürüyüşe şahitlik ettik. Bayrağımız şehit kanıdır onu temsil eder. Bu topraklar şehit kanıyla sulandığı için vatandır. Ve bizler bu vatana sonuna kadar sahip çıkmak üzere her yıl 26 Ağustos’ta Malazgirt’te toplanıyoruz. Ahlat’ta toplanıyoruz. Çünkü diyoruz ki biz 1071’de Sultan Alparslan’la Selçukluyuz. Biz 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han'la Osmanlıyız. Biz 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilelebet var olacak Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz.” dedi.

Ahlat'ta 150 metrelik Fener Alayı yürüyüşü VİDEO

“BU İNSANLARIN KADRİNİ VE KIYMETİNİ BİLMEK LAZIM”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise “Ahlat kendine yakışanı yaptı. Ne güzel bir gece. 950 yıl önce Alparslan buradan Malazgirt'e uğurlanırken, bugün aynı şekilde aynı konuyu ve meseleyi paylaşıyorsunuz. Size ve Ahlat'a yakışan bu. 20 yılda bu ülkenin çehresi değişti. Bugün eğer Malazgirt ve Ahlat'a sahip çıkıyorsak, bu Ayasofya'nın açılışı kadar önemli. Bunlar çok kolay olmuyor. Onun için 20 yılın kıymetini bilmemiz lazım. Bu insanların kadrini ve kıymetini bilmek lazım. Ahlat bugüne kadar bunu başardı, bundan sonra da başaracak." diye konuştu.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇOK BÜYÜK EMEK VE GAYRETİ VAR”

Son olarak konuşan Bitlis Valisi Vali Çağatay ise Sultan Alparslan ve kahraman yiğitlerinin bin yıl önce bu toprakları hediye ettiğini belirterek, "Kendilerince bizi topraklardan göndermek isteyenleri def eden Atatürk'ten, bütün atalarımızdan ve kahraman yiğitlerinden Allah razı olsun. Bu güzellikleri burada huzur içinde yaşıyorsak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük emek ve gayreti var. Yarın misafir edeceğiz. Yarın bizleri şereflendirecek." dedi.