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    Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

    Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 11:18
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    Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

    Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, 89 yaşında hayatını kaybetti.

    Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.

    CENAZE NAMAZI BUGÜN

    Ahmet Tekdal için bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

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