Aile Bakanlığı: Halil Sezai tarafından yapılan saldırının takipçisiyiz

Aile Bakanlığı: Halil Sezai tarafından yapılan saldırının takipçisiyiz

Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Bakanlık, bu hadisenin toplum vicdanını yaraladığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı ekip, Halil Sezai'nin saldırısına uğrayan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i evinde ziyaret etti.

Bakanlık, Halil Sezai'nin komşusu Meriç'i darbetmesiyle ilgili olarak, "Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır." açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin Meriç'in darbedilmesinin herkesi derinden üzdüğü ifade edilerek, şöyle denildi:

BAKANLIK, DARBEDİLEN MERİÇ'İ BİLGİLENDİRDİ

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz, 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz, büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir. Mağdura, bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

"KONUYU TAKİP EDECEĞİZ"

Kendisinin talepleri dahilinde bakanlığımız konuyu takip edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır. Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır."

Halil Sezai yaşlı adamı dövdü ViDEO

Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü ViDEO