AJet'ten indirimli bilet kampanyası: 849 TL'ye düştü

Uygun fiyatlı seyahat arayanlar için AJet'ten sevindiren kampanya geldi.

Havayolu şirketi, yurt içi seyahatlerini önceden planlayan misafirlerine özel olarak 155 bin koltuğu sadece 849 TL'den satışa sundu.

AJet’in erken rezervasyon kampanyası kapsamında biletler, 22 Temmuz 2025 saat 10.00’dan, 23 Temmuz 2025 saat 23.59’a kadar satın alınabilecek.

Kampanya dahilindeki indirimli biletler, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

41 NOKTAYA İNDİRİMLİ UÇUŞ

ürkiye genelinde 41 farklı noktaya direkt uçuş düzenleyen şirket, tek yön indirimli biletlerini vergiler dahil 849 TL’den satışa sundu. Kampanya kapsamında toplam 155 bin koltuk, sınırlı süre için yolcuların beğenisine sunuluyor.

Söz konusu biletler sadece AJet’in resmi web sitesi (AJet.com) ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.