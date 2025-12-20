Hakkari'de buz sarkıtları 2 metreyi aştı

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle buz sarkıtları 2 metreyi aştı.
- Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.
- İlçe merkezinde kar kalınlığı 10, yükseklerde ise 30 santimetreye ulaştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son bir ay başlayan dondurucu soğuk hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dondurucu soğuklar sebebiyle ilçe buz kesti.
BUZ SARKITLARI 2 METREYİ AŞTI
Dondurucu soğuklar yüzünden evlerin çatılarından uzanan buz sarkıtları 2 metreyi aştı.
Bununla beraber ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre olurken, yüksek kesimler 30 santimetreyi buldu.
KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Öte yandan, karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki yollarda zorlu karla mücadele çalışmasına aralıklı devam ediyor.