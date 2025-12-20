Abone ol: Google News

Hakkari'de buz sarkıtları 2 metreyi aştı

Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar sebebiyle oluşan buz sarkıtları 2 metreyi geçti. Ekiplerin bölgedeki kar temizleme çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 17:14
  • Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle buz sarkıtları 2 metreyi aştı.
  • Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.
  • İlçe merkezinde kar kalınlığı 10, yükseklerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son bir ay başlayan dondurucu soğuk hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dondurucu soğuklar sebebiyle ilçe buz kesti.

BUZ SARKITLARI 2 METREYİ AŞTI 

Dondurucu soğuklar yüzünden evlerin çatılarından uzanan buz sarkıtları 2 metreyi aştı.

Bununla beraber ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre olurken, yüksek kesimler 30 santimetreyi buldu.

KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR 

Öte yandan, karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki yollarda zorlu karla mücadele çalışmasına aralıklı devam ediyor.

İç Haber Haberleri