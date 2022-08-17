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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin annesi vefat etti

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Aişe Canikli'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • 17.08.2022 - 22:41
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin annesi vefat etti

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Aişe Canikli'den acı haber geldi.

    Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede Aişe Canikli'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

    Yarın defnedilecek

    AA'nın haberine göre cenazesi, yarın Giresun Alucra Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli nin annesi vefat etti #1


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