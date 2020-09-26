AK Parti'li Öznur Çalık, Malatya'da kuru kayısı deposunu ziyaret etti

Malatya'da lisanslı kuru kayısı deposunda incelemelerde bulunan Öznur Çalık, TMO'nun üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Malatya'da bir dizi temasta bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kuru kayısı lisanslı deposunda incelemeler yaptı.

Deponun işleyişiyle ilgili bilgi alan Çalık, kuru kayısı lisanslı depoya alınmadan laboratuvarda yapılan kalite kontrol sürecini yerinde gördü.

"TMO ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ"

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çalık, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kuru kayısı alımıyla üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Çalık, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin emekleriyle TMO, 4 No'lu kuru kayısının kilogramını 21 liraya, 3 No'lu kuru kayısının kilogramını 22 liraya aldı. Malatya'nın 10 yıllık kayısı ihracatı yaklaşık 3,1 milyar dolar, son bir yıllık kayısı ihracatımız 300 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

Çalık, TMO'nun alım yapacağını açıklamasıyla kuru kayısı fiyatlarının yükseldiğini sözlerine ekledi.

"ÜRETİCİ VE İHRACATÇI MENNUN"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise TMO'nun kuru kayısı alımı yapmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Üretici ve ihracatçı memnun. Çünkü piyasada sağlıklı ve istikrarlı bir ticaret ağı oluşacak. Kuru kayısıda yeni bir dönem başlıyor." dedi.