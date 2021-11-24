Sürücüler, akaryakıt fiyatlarına gece yarısı gelecek zam öncesi istasyonlara akın etti.

Dolar/TL kurundaki hızlı artış üzerine, 25 Kasım gecesi itibarıyla geçerli olacak şekilde akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı gerçekleşti.

Buna göre, benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş ve LPG'ye 65 kuruş zam yapıldı.

AKARYAKIT İSTASYONLARINA AKIN ETTİLER

Zam öncesi sürücüler, akaryakıt istasyonlarına akın etti.

DEPOLARINI DOLDURDU

Bazı sürücüler araçlarının depolarını tamamen doldururken, bazıları ise belli miktarda yakıt aldı. Sürücüler bazı akaryakıt istasyonlarının satış yapmayarak stokçuluk yaptığını iddia etti.

Akaryakıt istasyonlarında kuyruk VİDEO





































