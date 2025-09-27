Akbank ücretsiz Vespa veriyor! İşte şartları

Akbank, müşterilerine özel yeni kampanyasını duyurdu.

Banka, düzenlediği çekiliş kapsamında 10 adet Vespa Sprint S 125 motosikleti hediye edecek.

Kampanyaya katılmak için Akbank Mobil üzerinden QR ile ödeme ve para çekme işlemleri yapılması yeterli.

Her QR ile yapılan ödeme işlemi, kullanıcıya 1 çekiliş hakkı kazandırıyor ve toplamda 80 hak elde edilebiliyor.

QR ile para çekme işlemleri ise 1 hak olarak sayılıyor ve toplamda 20 hak kazanılabiliyor.

Böylece katılımcılar, kampanya süresince maksimum 100 çekiliş hakkına sahip olabiliyor.

ÇEKİLİŞİN ŞARTLARI AÇIKLANDI

Kampanya, 10 Eylül 2025 – 10 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Katılım için Akbank Mobil veya Juzdan uygulamalarından QR ile ödeme yapmak veya Akbank Mobil’den QR ile para çekmek yeterli.

Kampanya yalnızca bireysel Akbank müşterilerini kapsıyor; ticari, kurumsal ve yasal takibe konu hesaplar kampanya dışı. Katılımcıların ad, soyadı ve telefon bilgilerinin eksiksiz olması da zorunlu. Ayrıca 18 yaşından küçükler katılamıyor.

Çekiliş, 29 Aralık 2025 tarihinde noter huzurunda ve herkesin katılımına açık olarak İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek. Kazanan isimler ise 2 Ocak 2026 tarihli Takvim Gazetesi’nde duyurulacak.