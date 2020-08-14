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    Akdeniz Üniversitesi'nin yeni rektörü: Özlenen Özkan

    16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Akdeniz Üniversitesi'nin Rektörlüğü'ne, Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan getirildi.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 10:37
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    Akdeniz Üniversitesi'nin yeni rektörü: Özlenen Özkan

    Cumhurbaşkanlığı, 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirdi.

    Rektör atamaları, Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan sayısında yer alan karar ile gerçekleşti.

    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NİN YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN

    Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü´ne, AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı.

    "HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK"

    Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni projelerle Akdeniz Üniversitesi´ni daha ileri götürmek için çalışacaklarını belirterek, "Her şey daha güzel olacak. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte üniversitemizi daha ileri seviyeye getireceğiz. Dünya üniversiteleri arasında üniversitemizi daha üst seviyelere getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Vizyonumuzu ve misyonumuzu ortaya koyacağız." dedi.

    Akdeniz Üniversitesi nin yeni rektörü: Özlenen Özkan #1

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