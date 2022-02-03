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    Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem

    AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.02.2022 - 00:11
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 00:28
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    Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'de meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 29.65 kilometreyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Halkidiki bölgesi ve 136.46 kilometreyle Antalya'nın Gazipaşa ilçesi oldu.

    Yer sarsıntısı 13,20 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    ANTALYA VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

    Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

    Akdeniz de 5.1 büyüklüğünde deprem #1


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